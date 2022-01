Thiên An tổng kết 2021 bằng 1 điều duy nhất, liên quan Jack

Cụ thể, vào tối 31/12, Thiên An đăng đoạn clip âu yếm con gái nhỏ. Cô bé Sol cũng chính là điều duy nhất mà Thiên An tổng kết trong năm qua.

Trong clip, mẹ con Thiên An dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Nữ diễn viên trẻ đính kèm ca khúc Ước Mơ Của Mẹ, cảnh tượng kết hợp với lời bài hát khiến nhiều người xem không khỏi xúc động.

Clip: Mẹ con Thiên An âu yếm trước thềm năm mới.



Khoảnh khắc tình cảm của mẹ và bé.