Thiên An than thở xuống sắc sau sinh, fan Jack mỉa mai: 'Xin thêm tiền làm đẹp thì nói luôn'

Thậm chí có tài khoản còn đề xuất rằng Thiên An kêu Jack trợ cấp nuôi con nhiều hơn để đỡ phải bán hàng cho mệt.

Người lại mỉa mai việc Thiên An "lấy lòng thương hại" để có tick xanh Facebook nhằm bán hàng online, rủa cô để trọc luôn cho đẹp.

Cách đây hơn 1 tháng, scandal Jack bắt cá nhiều tay và có con chung với Thiên An đã chiếm trọn spotlight của làng giải trí.

Thiên An đã lên tiếng xác nhận, cô và Jack có 1 con gái chung là bé Yên Đan (hiện 4 tháng tuổi). Tuy nhiên, khi bé Yên Đan được 20 ngày tuổi thì Thiên An và Jack đã chia tay vì nữ diễn viên phát hiện Jack phản bội mình. Thiên An cũng cho biết, hiện tại mỗi tháng mẹ của Jack gửi cho cô số tiền là 5 triệu đồng để chu cấp nuôi con.

Chia sẻ của Thiên An khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Bởi hiện tại Jack đang là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi đình đám và gặt hái được nhiều thành công trong showbiz Việt. Giọng ca sinh năm 1997 chưa bao giờ tiết lộ thu nhập song có nhiều tin đồn cho rằng, cát-xê của Jack lên đến 280 triệu đồng/show. Anh còn kiếm tiền khủng từ các hợp đồng quảng cáo, doanh thu từ các MV trên YouTube hay tham gia các show truyền hình... Vì vậy, số tiền mà hàng tháng Jack thu về chắc chắn là một con số không nhỏ.

Đó cũng là nguyên nhân khiến Jack càng vấp phải thêm nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đánh giá, nếu lời Thiên An nói là đúng thì số tiền Jack chu cấp cho con là quá "bèo" so với thu nhập khủng của mình. Bên cạnh đó, không ít mẹ bỉm sữa còn khẳng định với số tiền 5 triệu đồng thì không đủ nuôi một đứa trẻ.



Thiên An và Jack thời còn mặn nồng.