Thiên Ân sáng bừng trong phỏng vấn kín Miss Grand 2022

Tại buổi phỏng vấn, Miss Grand Vietnam 2022 cũng chia sẻ câu chuyện của của bản thân, sở thích, cũng như hành trình trước khi đến với Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

Đáng chú ý, khi được hỏi về Thùy Tiên, Thiên Ân cho biết không áp lực trước thành tích của đàn chị mà xem là động lực, đồng thời bày tỏ cố gắng hết mình vì người hâm mộ quê nhà.



Cận cảnh outfit của Đoàn Thiên Ân tại vòng thi sáng 17/10.