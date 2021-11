Thiên An khoe ảnh con gái 7 tháng tuổi: Chuẩn 'bản sao' Jack

Tối 1/11, Thiên An đăng tải loạt ảnh mới nhất của con gái nhỏ - bé Sol. Trong khung hình, bé Sol trộm vía cứng cáp hơn hẳn khi tròn 7 tháng tuổi. Thiên thần nhỏ của Thiên An và Jack có nước da trắng hồng, trông bụ bẫm và cực kỳ đáng yêu.

"Mừng em bé Sol của An 7 tháng tuổi. An thương em Sol, yêu em Sol nhất trần đời. Nhớ em Sol của An nhiều lắm", Thiên An hạnh phúc chia sẻ.