Thiên Ân được trao vương miện vàng sau chung kết Miss Grand

Nếu Thiên Ân lọt vào top 10 chung cuộc, thành tích thấp nhất cô đạt được là Á hậu 5, và sẽ có vương miện Á hậu mang về.



Thiên Ân đã khóc rất nhiều khi trượt top 10, cô không giấu nổi sự thất vọng.

Clip: Thùy Tiên an ủi, động viên Thiên Ân.

"Nói không khóc thì không được vì bản thân Ân không nghĩ mình sẽ out khỏi top 10. Có thể là Ân có ít thời gian chuẩn bị nhưng Ân nghĩ với năng lực của mình thì vẫn đủ khả năng để vào top 10. Cá nhân Ân thấy phần trình diễn của Ân không tệ đến mức bị loại khỏi top 10, nên thấy hơi thất vọng...