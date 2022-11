Thiên Ân bị đào lại thời làm MC giả trân, 'điệu chảy nước'

Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân từng bươn chải với khá nhiều nghề do mẹ mất sớm như bán kính với mức lương 40.000/giờ hay quay show với cát-xê chưa tới 1 triệu đồng. Để đến với cuộc thi nhan sắc, người đẹp gốc Long An giảm cân khá nhiều và thể hiện trình độ "nuốt mic" khi ứng xử.

Tuy nhiên, người hâm mộ tiếp tục "đào lại" được hình ảnh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam khi làm MC cho một chương trình truyền hình với nét điệu đà "vô cùng giả trân".