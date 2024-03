Thị xã Bến Cát, Bình Dương lên thành phố

Phường An Điền có 31,22 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 25.363 người; phường An Tây có 44,01 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 41.917 người.

Theo phương án Chính phủ trình, phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Điền và An Tây.

Chiều 19/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi thành lập phường An Điền, An Tây và thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc, nhưng tăng 2 phường (phường An Điền, phường An Tây), giảm 2 xã (xã An Điền, xã An Tây) và tăng 1 thành phố (thành phố Bến Cát), giảm 1 thị xã (thị xã Bến Cát).

Như vậy tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 5 thành phố (Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát) và 4 huyện (Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo); 91 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 47 phường, 5 thị trấn và 39 xã.

Thành phố Bến Cát không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, nhưng tăng 2 phường, giảm 2 xã; có 8 đơn vị hành chính cấp xã gồm 7 phường (An Điền, An Tây, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa) và 1 xã (Phú An).

Tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương