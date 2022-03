Thi vào lớp 10 Hà Nội: Học sinh hồi hộp vì 'ẩn số' môn thứ 4

Trong khi nhiều địa phương đã công bố các môn thi và phương án tuyển sinh lớp 10 thì môn thi thứ 4 trong kỳ thi này tại Hà Nội vẫn đang là ẩn số.

Thêm vào đó, dù đã mở cửa trường học nhưng việc dạy và học tại nhiều trường ở Hà Nội vẫn phập phù theo hình thức "on - off" do số ca mắc Covid-19 trong trường học ngày càng tăng cao.

Những ngày này, gia đình chị Ngô Thúy Hà (quận Hà Đông, Hà Nội) đứng ngồi không yên, đợi thông báo chính thức của Sở GD&ĐT Hà Nội về danh sách các môn thi thứ 4 trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Nữ phụ huynh này cho biết, học sinh lớp 9 năm nay phải chịu nhiều thiệt thòi khi 3 năm học dịch bệnh triền miên, phần lớn thời gian các em học online tại nhà nên trước kỳ tuyển sinh lớp 10 của con thì vợ chồng chị đều rất lo lắng.