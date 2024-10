Thị trường xe máy Việt Nam khởi sắc trong quý III

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), đã có gần 690.000 xe máy được bán ra trong quý III/2024, tăng 13,74% so với quý trước đó. Cụ thể, VAMM bao gồm 5 thành viên (Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam) cùng công bố doanh số bán hàng quý III/2024 (tính từ tháng 07/2024 đến hết tháng 09/2024) là 686.001 xe, tăng 12,34% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 13.74% so với quý II/2024. Đây là tín hiệu tích cực với thị trường xe máy Việt Nam sau 2 quý liên tiếp trước đó sụt giảm. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay, các thành viên VAMM đã bán ra tổng cộng 1,892 triệu xe máy các loại. Con số này chưa bao gồm doanh số của các đại lý xe máy không chính hãng cũng như một số thương hiệu mô tô như Kawasaki, Harley-Davidson, KTM, Husqvarna, Ducati… Theo đó, lượng tiêu thụ xe máy thực tế của thị trường sẽ còn cao hơn. Đáng chú ý, trong quý III/2024, Honda tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu trong ngành xe máy tại Việt Nam khi đã bán được 554.805 xe, chiếm tới 80,8% tổng doanh số của VAMM. Trong đó, tháng 7 ghi nhận 191.330 xe máy đến tay khách Việt, tháng 8 là 178.514 xe và tháng 9 đạt 184.961 xe. Sự tăng trưởng trong quý III cho thấy sức mua của thị trường xe máy đang dần phục hồi sau giai đoạn khó khăn kéo dài từ cuối 2023, khi doanh số toàn ngành giảm mạnh tới 25%. Kết quả này có được là nhờ nỗ lực của các hãng với nhiều chính sách ưu đãi, cũng như tung ra nhiều mẫu mã mới để kích cầu khách hàng. Dù chưa hoàn toàn quay lại mức trước đại dịch, nhưng với những tín hiệu tích cực ghi nhận trong quý III, triển vọng của thị trường xe máy Việt Nam trong những quý tới được dự đoán sẽ tiếp tục khởi sắc. Lê Tuấn