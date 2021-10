Thị trường vũ khí phức tạp, chỉ dấu của chạy đua vũ trang, bất ổn

Lợi nhuận cao, nên nhiều quốc gia muốn “khuấy đục nước” thông qua can dự, hiện diện quân sự, kích thích chạy đua vũ trang.

Thứ nhất, xuất khẩu vũ khí mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các cường quốc. Năm 2019, doanh thu của 25 tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất thế giới là 361 tỷ USD, tăng 8.5% so với năm trước.

Năm 2020, thế giới đứng trước nhiều thách thức do suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhưng chi tiêu quốc phòng của các nước vẫn tăng 2,6% so với 2019, một phần lớn dành cho chế tạo, mua sắm vũ khí. Gần đây, vẫn xuất hiện những hợp đồng khủng.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), lượng vũ khí nhập khẩu của các nước Trung Đông tăng 25% so với giai đoạn 2011-2015.

Học giả quốc tế cho rằng tiềm ẩn cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc, giống như giữa Mỹ và Liên Xô trước đây. Chạy đua giữa 2 nước lớn lôi cuốn các đồng minh, đối tác của họ vào cuộc. Chạy đua vũ trang thúc đẩy gia tăng lượng mua bán vũ khí trên toàn cầu.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 khẳng định “chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình và tự vệ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế…”; “phản đối các hoạt động chạy đua vũ trang”...

Thứ hai, thách thức an ninh, nguy cơ chiến tranh, xung đột vũ trang, nội chiến, khủng bố, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo… vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực. Mối đe dọa, thách thức an ninh gia tăng kéo theo nhu cầu nhập khẩu vũ khí tăng.

Các cuộc chiến tranh cục bộ vừa qua và cuộc chiến ở Syria là hình thức quảng cáo hữu hiệu cho các loại vũ khí tiên tiến.

Hành động quân sự hóa, cưỡng ép, đe dọa chủ quyền, lợi ích của các quốc gia ven biển và an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông là nguyên nhân chính thúc đẩy các nước trong khu vực hiện đại hóa vũ khí trang bị. Trung Đông và một số khu vực khác ở châu Á vẫn tồn tại các điểm nóng, nguy cơ xung đột, chiến tranh. Đó cũng là những khu vực nhập khẩu vũ khí nhiều nhất.

Thứ ba, chế tạo, xuất khẩu các loại vũ khí công nghệ cao là thể hiện vị thế, sức mạnh quốc gia. Ngoài lợi ích kinh tế, các nước lớn thông qua xuất khẩu vũ khí để củng cố, mở rộng liên minh, liên kết với đồng minh, đối tác nhằm kiềm chế, đối phó với đối thủ; gia tăng vai trò, ảnh hưởng và lợi ích chiến lược ở khu vực, các quốc gia khác. Thỏa thuận AUKUS là một trường hợp như thế.

Thứ tư, các quốc gia nhập khẩu vũ khí với mục đích khác nhau. Đa số là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, đối phó với thách thức an ninh từ bên ngoài và bên trong. Có những nước tung tiền mua vũ khí hiện đại nhằm gia tăng sức mạnh quân sự, can dự, tranh giành ảnh hưởng ở khu vực. Có chính phủ chủ yếu dựa vào vũ khí để tồn tại, hoặc lấy việc mua vũ khí để gia tăng quan hệ với nước lớn, củng cố liên minh.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, phụ trách đối ngoại quốc phòng, người trực tiếp chỉ đạo hoạch định nhiều chiến lược về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc nêu quan điểm: “Luyện quân tốt để không phải đánh, mua vũ khí hiện đại để không phải bắn”.