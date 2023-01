Thị trường Việt Nam tiêu thụ hơn 1.100 xe mỗi ngày

So với cùng kỳ trong năm 2021, số lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc đã tăng 8,5%, còn giá trị kim ngạch cũng ghi nhận mức tăng trưởng 5,1%.

Bên cạnh đó, báo cáo do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy toàn thị trường Việt Nam đã tiêu thụ tổng cộng 35.301 ôtô các loại trong tháng cuối cùng của năm 2022, giảm 3% so với tháng 11/2022 và thấp hơn 24% so với cùng kỳ của năm 2021.

Kết thúc 12 tháng của năm 2022, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam đạt mức 404.635 xe, cao hơn 33% so với số liệu của năm 2021 và chính thức xác lập kỷ lục bán hàng mới trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay.

Tính trung bình, lượng ôtô mà người Việt tiêu thụ mỗi ngày trong năm vừa rồi đã vượt mốc 1.108 xe, tương đương cứ mỗi giờ trôi qua lại có hơn 46 ôtô được giao đến tay khách hàng.