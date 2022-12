Thị trường Việt Nam đủ lớn cho phát triển sản phẩm bảo vệ gia đình trên không gian mạng

Bộ giải pháp Internet an toàn cho gia đình - SafeGate Family vừa được Công ty An ninh mạng thông minh - Smart Cyber Security chính thức cho ra mắt ngày 9/12. Smart Cyber Security là doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

CEO Công ty Smart Cyber Security Ngô Tuấn Anh chia sẻ về định hướng phát triển thời gian tới.

Bộ giải pháp này gồm thiết bị Wi-Fi 6 chất lượng cao và ứng dụng được cài đặt trên điện thoại sử dụng công nghệ Cloud. Để sử dụng SafeGate Family, người dùng chỉ cần thực hiện một thao tác là kết nối thiết bị vào mạng Internet trong gia đình là có thể bảo vệ tất cả.

Hoạt động qua dịch vụ Security Cloud được tích hợp sẵn, giải pháp có thể bảo vệ toàn bộ các thiết bị trong gia đình. Người dùng có thể quản lý mọi lúc, mọi nơi dưới dạng bật, tắt đơn giản.