Thị trường tuần qua: Tàu Cát Linh - Hà Đông đón khách, tiền đổ vào chứng khoán

Cụ thể, tăng tần suất 3 đường bay trục Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và Đà Nẵng - TP.HCM lên tổng số không quá 19 chuyến khứ hồi/ngày trong tháng 11 (tương đương 30% tổng tần suất giai đoạn tháng 4).

Dự kiến, Vietnam Airlines bay 6 chuyến/ngày, Vietjet Air: 6 chuyến/ngày, Bamboo Airways: 3 chuyến/ngày, Pacific Airlines: 3 chuyến/ngày và Vietravel Airlines: 1 chuyến/ngày).

Với các đường bay khác, cơ quan này đề nghị tăng tần suất lên 9 chuyến/ngày (dự kiến Vietnam Airlines: 2 chuyến/ngày, Vietjet Air: 2 chuyến/ngày, Bamboo Airways: 2 chuyến/ngày, Pacific Airlines: 2 chuyến/ngày và Vietravel Airlines: 1 chuyến/ngày).

Cục Hàng không đề nghị bay nội địa bình thường từ tháng 12/2021.

Dịch vụ bay nội địa bình thường đang được đề xuất mở lại từ tháng 12/2021

Vietnam Airlines sắp bay thẳng Mỹ

Theo đại diện Vietnam Airlines (VNA), Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) đã xác nhận VNA đáp ứng toàn bộ yêu cầu về bảo đảm an ninh để khai thác đường bay thẳng thương mại thường lệ đến Mỹ. Theo kế hoạch được hãng đặt ra, chuyến bay lịch sử dự kiến cất cánh vào cuối tháng 11 năm nay.

Như vậy, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên nhận được sự chấp thuận của TSA để thực hiện các chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đến Mỹ.

Đây là một trong những điều kiện phức tạp và quan trọng nhất mà hãng hàng không nước ngoài cần đạt được để Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp phép bay thường lệ đến quốc gia này.

Một số doanh nghiệp công bố lãi lớn

Mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn công bố lãi lớn trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2021.

Điển hình, Công ty FPT Retail đạt doanh thu thuần gần 5.000 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và là mức doanh thu cao kỷ lục trong một quý. Lợi nhuận gộp theo đó tăng tương ứng lên 695 tỷ đồng. Lãi sau thuế của công ty này là hơn 47 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với con số lỗ gần 7 tỷ của cùng kỳ năm ngoái.

Hay như khoản lợi nhuận trước thuế quý III năm nay của ngân hàng Vietcombank đạt 4.599 tỷ đồng, tăng 16% so với quý liền trước và cao hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020. Thu nhập lãi thuần nhà băng này ghi nhận được trong quý III đạt 10.428 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.