Thị trường tuần qua: Giá xăng cao nhất 7 năm, ô tô điện đầu tiên của VN ra mắt

Trong khi đó, các loại hàng hóa từ sản xuất, thông qua khâu vận chuyển để đến tay người tiêu dùng sẽ chịu tác động gián tiếp từ giá nhiên liệu tăng. Giá thành các loại sản phẩm, dịch vụ bị đẩy lên cao do xăng tăng giá sẽ khiến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bị hạn chế. Điều này tác động tiêu cực đến phục hồi kinh tế, đời sống nhân dân, tình hình kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

VF e34 là cái tên đầu tiên được trình làng trong dải sản phẩm ôtô điện của VinFast, theo sau là bộ đôi VF e35 và VF e36 dự kiến xuất hiện trong vài ngày tới ở triển lãm Los Angeles Auto Show diễn ra tại Mỹ.

VF e34 chính là mẫu xe đã lập nên kỷ lục khi chỉ sau hơn 3 tháng mở bán, đã tiếp nhận khoảng 25.000 đơn đặt hàng. Con số này cho thấy sự đón nhận tích cực của khách hàng đối với chiếc ô tô điện đầu tiên do Việt Nam sản xuất.

Hiện tại, VinFast đang triển khai lắp đặt hơn 40.000 cổng sạc cho ô tô, xe máy điện trên toàn quốc để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngay khi bàn giao xe.

Mẫu xe điện VinFast VF e34.

VinFast VF e34 có thiết kế đặc trưng của VinFast, thu hút khách hàng bởi nhiều tính năng thông minh và đặc biệt là chế độ bảo hành lên tới 10 năm. Đây là mức bảo hành duy nhất tại thị trường Việt Nam và cũng là mức cao hàng đầu thế giới.

Đề nghị chỉ định Bamboo Airways bay thường lệ Việt - Mỹ

Bộ GTVT mới đây đề nghị Bộ Ngoại giao có công hàm ngoại giao gửi phía Mỹ về việc chỉ định Bamboo Airways là hãng hàng không của Việt Nam khai thác các chuyến bay thường lệ giữa hai nước.

Bộ GTVT cho biết Bamboo Airways đã hoàn tất các điều kiện kỹ thuật theo quy định để khai thác bao gồm cấu hình đội máy bay B787-9, phương thức bay trên các đường bay đến Mỹ, được Cục Hàng không phê chuẩn năng định khai thác đối với đội ngũ phi công, thợ kỹ thuật, điều phái bay.

Bamboo Airways được chỉ định bay thường lệ đến Mỹ.

Như vậy Bamboo Airways là hãng hàng không thứ 2 được Việt Nam chỉ định khai thác các chuyến bay thường lệ Việt Nam - Mỹ sau Vietnam Airlines. Điều này phù hợp với quy định tại Hiệp định là mỗi bên được phép chỉ định 3 hãng hàng không để thực hiện các chuyến bay thường lệ, kết hợp ngoại trừ các chuyến bay liên danh.

"Việc Bamboo Airways khai thác đường bay thẳng đến Mỹ sẽ không chỉ thúc đẩy sự phát triển và nâng cao vị thế của hàng không Việt Nam, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp mà còn góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và Việt Nam đang dần được kiểm soát và kế hoạch khôi phục các đường bay quốc tế đang được thúc đẩy với việc triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine", Bộ GTVT khẳng định.

Hàng tỷ USD đổ về Việt Nam sau 1 năm ký EVFTA

Chính phủ vừa gửi báo cáo đến Quốc hội về việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) sau hơn 1 năm (có hiệu lực từ 1/8/2020). Nội dung báo cáo cho thấy trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đạt được những kết quả tích cực bất chấp nhiều khó khăn và trở ngại do đại dịch COVID-19 gây ra.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU đạt 54,6 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang EU đạt 38,5 tỷ USD, tăng 11,3% so cùng kỳ còn kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ EU đạt 16,2 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ.