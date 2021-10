Thị trường tuần qua: Chứng khoán, giá xăng liên tiếp tăng, đua nhau lập 'đỉnh'

Trong chuỗi phiên tăng này, rất nhiều cổ phiếu đồng loạt thăng hoa, tuy nhiên những nhóm bùng nổ nhất phải kể đến là dầu khí, cảng biển, vận tải biển, ngân hàng, thép, dệt may, chứng khoán, bất động sản...

Giá xăng tăng liên tiếp 4 kỳ điều chỉnh gần đây. (Ảnh minh họa)

Giá heo hơi tăng dựng ngược sau khi giảm kỷ lục

Đang đà giảm sâu, giá heo hơi bất ngờ tăng dựng ngược, trong vòng một tuần đã tăng 20.000 đồng/kg. Một tuần trước đó, miền Bắc là khu vực có mức giá heo hơi thấp nhất cả nước, chỉ khoảng 30.000-35.000 đồng/kg, nay tăng lên 47.000 - 52.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Trung và miền Nam, giá heo hơi cũng tăng lên 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Với cú đảo chiều ngoạn mục này, những trang trại chăn nuôi tự chủ được con giống đã hoà vốn, còn những hộ nuôi phải mua con giống với giá 2,5 triệu đồng/con (thời điểm cách đây 4-5 tháng) thì vẫn lỗ, song cũng đỡ hơn là phải bán heo với giá chạm đáy như đợt vừa qua.

Theo dự báo, giá heo hơi vẫn sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới nhưng sẽ chững lại ở mức 55.000 đồng/kg.

Vốn FDI rót vào Việt Nam tăng mạnh

Tính đến ngày 20/10, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 23,74 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký mới từ đầu năm đến nay đạt trên 13 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ; vốn tăng thêm đạt trên 7,09 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ.

Mức tăng ấn tượng này có được là do 10 tháng qua, 3 dự án lớn được cấp chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh, bao gồm dự án Điện LNG Long An, 3,1 tỷ USD; LD Display Hải Phòng, tăng vốn thêm 2,15 tỷ USD; Nhiệt điện Ô Môn II, 1,31 tỷ USD, nên cả vốn đăng ký mới và tăng thêm đều tăng khá mạnh so cùng kỳ.

Hiện có 97 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 7,51 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,42 tỷ USD, chiếm 14,6%. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,17 tỷ USD, chiếm 9,2%. Tiếp theo là Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)...

TP.HCM cho bán tại chỗ, thí điểm bán rượu bia

Từ ngày 28/10, TP.HCM cho phép các hàng quán kinh doanh ăn uống được phục vụ tại chỗ, với điều kiện phải đóng cửa trước 21h hằng ngày và được phục vụ tối đa 50% công suất. Mặt khác, hàng quán không bán, không sử dụng đồ uống có cồn.

Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn, cho phép quận 7 và TP Thủ Đức được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thực hiện thí điểm hết ngày 15/11. Sau thời gian thí điểm, chủ tịch UBND quận 7 và TP Thủ Đức đánh giá, rút kinh nghiệm để báo cáo, đề xuất UBND TP có cơ sở tiếp tục triển khai và nhân rộng tại các địa bàn khác.

Cùng với đó, Sở Y tế đề xuất UBND TP.HCM cho phép các địa phương quyết định việc mở lại quán bar, karaoke, vũ trường, cơ sở làm tóc, hoạt động bán hàng rong, vé số dạo với điều kiện cụ thể là người làm việc phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; người tham gia phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh hoặc có xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Cấp độ 1 được hoạt động; cấp độ 2 hoạt động không quá 50% công suất; cấp độ 3 giảm xuống 25%; cấp độ 4 ngưng hoạt động.