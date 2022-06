Thị trường tiền mã hóa đối diện nỗi ám ảnh lịch sử

“Sam (Sam Bankman-Fried) đã trở thành một ‘lender of last resort”, Anatoly Crachilov, Giám đốc Điều hành của quỹ Nickel Digital Asset Management nói với Financial Times. Thuật ngữ “lender of last resort” được dùng để chỉ phương án cho vay cuối cùng trong một hệ thống tài chính, khi tổ chức không thể tiếp cận với nguồn tiền khác.

Trên mạng xã hội, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn giảng viên cao cấp Đại học Bristol (Anh) cho rằng việc một tổ chức như FTX ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong thị trường tiền số sẽ giảm bớt tính phi tập trung của mô hình.

“Nếu đối chiếu sự kiện ‘Lehman’ với thị trường tiền số hiện tại, có thể thấy mùa đông sẽ còn kéo dài. FTX có bảng cân đối kế toán đủ để hỗ trợ các doanh nghiệp và họ có thể thu lợi về lâu dài khi hệ sinh thái tồn tại”, ông Anatoly Crachilov nói thêm.

Sự kiện Lehman được vị chuyên gia nhắc đến là vụ việc ngân hàng Lehman Brother phá sản hồi 2008, kích hoạt khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trên Twitter, Sam Bankman-Fried cho biết mình là người có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những công ty tiền số đang gặp khó khăn. “Tôi nghĩ đó là điều tích cực cho hệ sinh thái và bản thân cần làm gì đó cho nó phát triển”, Sam viết.