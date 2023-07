Thị trường tên lửa và phòng thủ tên lửa toàn cầu phát triển mạnh, đạt 67,5 tỷ USD vào năm 2033

Theo báo cáo “Dự báo thị trường tên lửa và phòng thủ tên lửa toàn cầu giai đoạn 2023-2033” của GlobalData, thị trường dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 4,1%. Báo cáo nhấn mạnh sự thống trị của phân khúc các nền tảng phòng thủ tên lửa và phân tích phân bổ thị phần theo khu vực.

Nền tảng phòng thủ tên lửa chiếm lĩnh thị trường

GlobalData dự báo với mức tăng trưởng kép hằng năm 4,1%, thị trường sẽ phát triển từ mức 45,2 tỷ USD vào năm 2023 lên 67,5 tỷ USD vào năm 2033. Chi phí thị trường tích lũy cho tên lửa và hệ thống phòng thủ tên lửa được xác định ở mức 655,2 tỷ USD trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố thúc đẩy triển vọng này gồm việc các quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối đe dọa an ninh quốc gia. Theo James Marques, chuyên gia phân tích hàng không vũ trụ, quốc phòng và an ninh tại GlobalData, “việc sử dụng tên lửa hành trình tầm xa, đặc biệt là trong xung đột ở Ukraine trong các trường hợp tác chiến khác nhau, cho thấy giá trị to lớn khi có được sức mạnh tấn công chính xác ở tầm xa...”.