Thị trường tài chính Trung Quốc chao đảo sau 2 đòn 'tuyên chiến' thuế từ ông Trump

Thị trường tài chính tiền tệ Trung Quốc chao đảo ngay đầu tháng mới sau những tín hiệu xấu từ nền kinh tế trong nước và những tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Sóng gió trên thị trường tài chính, tiền tệ Thị trường tài chính tiền tệ của Trung Quốc đang ở vào một giai đoạn căng thẳng hiếm có. Đồng Nhân dân tệ (NDT) lao dốc xuống đáy 1 năm, trong khi lợi tức trái phiếu 10 năm của nước này xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tâm lý 2%/năm. Trong phiên giao dịch 3/12, NDT chứng kiến một cú sụt giảm rất mạnh, lần đầu tiên trong vòng một năm qua xuống gần 1 USD đổi 7,3 NDT. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023. So với cuối tháng trước, đồng NDT đã giảm thêm khoảng 1%. Đây cũng là một con số biến động rất lớn giữa 2 đồng tiền của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Còn so với hồi cuối tháng 9, đồng tiền của Trung Quốc đã giảm hơn 4,1% - một tốc độ mất giá hiếm có của đồng tiền nước này. Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc lao dốc trong vài tuần gần đây. Nguồn: Investing Không chỉ đồng NDT, lợi tức trái phiếu 10 năm của Trung Quốc cũng tụt giảm ở mức chưa từng có và về mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Lợi tức trái phiếu 10 năm của Trung Quốc sáng 3/12 xuống tới mức 2,004%/năm, suýt xuyên thủng ngưỡng tâm lý 2%/năm. Đây là mức rất thấp so với con số 2,54%/năm hồi đầu năm 2024, mức 3%/năm hồi đầu năm 2023 và mức 3,3-3,4% hồi cuối năm 2020. Dòng tiền có dấu hiệu tháo chạy khỏi nhiều loại tài sản có độ rủi ro cao, trong đó có cổ phiếu, đồng NDT,... khi kinh tế suy giảm tăng trưởng và đổ vào trái phiếu - kênh đầu tư an toàn của nước này. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã có những biện pháp can thiệp để ổn định đồng NDT nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Tuy nhiên, biến động còn rất lớn và triển vọng được đánh giá là tiêu cực. Nhiều dự báo cho rằng, NDT có thể lập đáy lịch sử mới trong năm 2024 với một kịch bản xấu nhất là giảm 10%. JPMorgan dự báo, NDT có thể mất giá 10-15% so với USD, thậm chí còn lớn hơn nếu PBOC lặp lại cách tiếp cận trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hồi năm 2018-2019. Lợi tức trái phiếu 10 năm của Trung Quốc tụt giảm. Nguồn: TEM Thêm khó vì đòn tuyên chiến của ông Donald Trump Thị trường tài chính và tiền tệ của Trung Quốc chao đảo trong bối cảnh đồng USD đang thể hiện sức mạnh vượt trội với cú tăng tốc trở lại lên sát đỉnh 2 năm trong phiên giao dịch ngày 3/12. Bên cạnh đó, nền kinh tế Trung Quốc đang hồi phục một cách rất chậm chạp và triển vọng không mấy tươi sáng trong năm 2025. Những gói kích thích kinh tế gần đây của chính quyền Bắc Kinh mang lại những hiệu quả tương đối hạn chế. Thị trường bất động sản của Trung Quốc vẫn trong tình trạng trầm lắng, chưa có dấu hiệu phục hồi trở lại cho dù đây vẫn là động lực chính cho tăng trưởng của nền kinh tế lớn số 2 thế giới. Triển vọng của kinh tế Trung Quốc càng trở nên kém tươi sáng với nhiều biến số khó lường, GDP của nước này được SCMP trích dẫn đánh giá của Ngân hàng đầu tư Thụy Sĩ UBS cắt giảm xuống “khoảng 4%” do nguy cơ Mỹ áp đặt lại thuế quan dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump. JPMorgan Chase (Mỹ) thậm chí dự báo GDP Trung Quốc trong năm 2025 chỉ tăng 3,9%, so với ước tính 4,8% trong năm 2024. Quan hệ thương mại Mỹ-Trung căng thẳng với chính sách của ông Donald Trump. Ảnh: CNN Chỉ trong vòng hơn tuần qua, ông Trump đã có 2 đòn tuyên chiến thương mại với Trung Quốc. Hôm 30/11, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết sẽ áp thuế 100% với những quốc gia thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS (trong đó có Trung Quốc) muốn tạo ra một loại tiền tệ mới để thay đồng USD trong giao dịch. Còn hôm 25/11, cũng trên Truth Social, ông Trump tuyên bố áp mức thuế bổ sung 10% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vì "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ". Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 60% với tất cả hàng hóa từ Trung Quốc. Triển vọng kinh tế Trung Quốc năm 2025 được dự báo bất ổn bởi những biến số khó lường. Chính quyền Bắc Kinh gần đây đưa ra nhiều biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế, trong đó có các gói đẩy tiền ra ở chính quyền trung ương và địa phương, bên cạnh đó là cắt giảm lãi suất và một số chương trình trợ cấp tiêu dùng. Tuy nhiên, các động thái hỗ trợ này có thể góp phần đẩy đồng NDT giảm sâu hơn nữa, bên cạnh một đồng USD đang mạnh lên. Một đồng NDT suy giảm có thể giúp Trung Quốc ứng phó với những chính sách thuế của ông Trump, nhưng cũng có thể tạo ra sự bất ổn hơn trên thị trường tài chính tiền tệ nước này.