Thị trường tài chính thế giới diễn biến tích cực đầu năm mới

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023. (Biểu đồ: M. Hà)

Nếu đúng như vậy, sức ép lên thị trường tiền tệ đã không còn cao như kỳ vọng trước đó. Đồng USD cũng suy giảm theo những tín hiệu mới.

Đồng USD gần đây giảm khá nhanh sau khi Mỹ công bố lạm phát Mỹ hạ nhiệt đúng như dự báo. Chỉ số DXY, đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới, đứng ở mức 102 điểm. Chỉ số này đã giảm hơn 11,2% so với đỉnh 115 điểm ghi nhận hôm 28/9/2022.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 của Mỹ giảm 0,1% so với tháng liền trước. Tháng 12 cũng là tháng ghi nhận CPI giảm mạnh nhất kể từ đầu đại dịch COVID-19. So với cùng kỳ, CPI Mỹ tăng 6,5%, thấp hơn mức 7,1% ghi nhận trong tháng trước đó và đã rất xa so với đỉnh 9,1% ghi nhận trong tháng 6/2022.

Trên CNBC, bà Susan Collins, Chủ tịch Fed Boston cho biết bà nghiêng về mức tăng lãi suất với tốc độ chậm hơn, ở mức 25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào đầu tháng 2.

Theo Goldman Sachs, nền kinh tế giới được hỗ trợ khi Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế sau 3 năm chống Covid.