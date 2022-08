Thị trường smartphone sụt giảm nghiêm trọng

Samsung vẫn là nhà cung cấp số một châu Âu và tăng cả số lượng xuất xưởng và thị phần. Quý thống kê gần nhất, hãng xuất xưởng 13 triệu máy, giảm so với 3 quý gần đây. So với quý 1, thậm chí mức giảm của Samsung lên tới gần 1/3 do việc rút khỏi Nga. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng smartphone của hãng Hàn Quốc tăng chủ yếu do quý 2/2021 doanh số sụt giảm trầm trọng vì đóng cửa các nhà máy ở Việt Nam để phòng dịch - đây là quý thấp nhất của Samsung tại châu Âu cả thập kỷ nay.

Thị phần các hãng tại châu Âu. (Nguồn: Counterpoint)

Đứng thứ hai thị trường châu Âu là Apple. Hãng cũng tăng trưởng cả về lượng hàng và thị phần chủ yếu do sự ra mắt của iPhone SE hỗ trợ 5G. Nhưng số lượng điện thoại Apple đã giảm mạnh theo quý vì lý do tương tự như Samsung.