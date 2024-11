Thị trường ô tô 'nóng' từng ngày trong tháng cuối cùng giảm lệ phí trước bạ

Doanh số bán xe mới tại Việt Nam đã tăng đột biến trong những tháng được ưu đãi lệ phí trước bạ. Giới chuyên gia dự báo thị trường ô tô trong nước sẽ đạt đỉnh trong tháng 11 này. Khách nườm nượp đến showroom, nhiều đại lý khan hàng Sau thời gian dài ảm đạm, khoảng 2 tháng trở lại đây, thị trường ô tô trong nước bỗng “lột xác”, trở nên sôi động trở lại. Khảo sát của VietNamNet tại một số đại lý ở Hà Nội cho thấy, không khí mua sắm ô tô tháng 11 đang khá tấp nập so với thời gian trước đó. Anh Lương Thanh Tuấn - Phụ trách bán hàng Honda Mỹ Đình cho biết, bước sang tháng 11, lượng khách đến tìm hiểu và "chốt đơn" đông hơn. Các nhân viên tư vấn cũng phải "chạy hết công suất" để giới thiệu và tư vấn cho khách. Dù là ngày thường nhưng showroom Honda Mỹ Đình luôn đông kín khách. Ảnh: Hoàng Hiệp Theo anh Tuấn, xe bán chạy trong thời gian này vẫn là các mẫu xe lắp ráp trong nước như Honda City và CR-V nhờ chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ của Chính phủ. Một số dòng xe đang được giảm giá từ hãng, đồng thời hưởng thêm những chính sách khuyến mại riêng của đại lý. "Tháng 10, riêng đại lý Honda Mỹ Đình chúng tôi bán ra hơn 250 chiếc. Tuy nhiên mới chỉ sau một nửa tháng 11, lượng xe được khách ký hợp đồng đã là trên 200 chiếc và dự báo những ngày cuối tháng còn có số lượng nhiều hơn. Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất trong năm để khách hàng tậu xe với giá rẻ", anh Tuấn chia sẻ. Honda CR-V là một trong những dòng xe được đông đảo khách hàng quan tâm nhất. Ảnh: Hoàng Hiệp Đại lý Hà Nội Ford cũng ghi nhận lượng khách muốn mua xe trong tháng 11 tăng cao và nhỉnh hơn một chút so với tháng trước. Đại diện của đại lý này cho biết, ngoài những dòng xe lắp ráp trong nước như Territory, Ranger hay Transit được quan tâm thì những mẫu xe nhập khẩu như Everest và một số phiên bản cao của Ranger cũng đang bán tốt. "Nhu cầu mua xe dịp cuối năm tăng cao. Thậm chí tại một số thời điểm, nhiều mẫu xe của chúng tôi còn bị khan hàng, phải "mượn" xe của các đại lý khác để kịp giao cho khách", đại diện Hà Nội Ford nói. Còn tại một đại lý của Toyota, ngoài mẫu xe lắp ráp vốn được đông đảo người quan tâm như Vios, những cái tên nguồn gốc nhập khẩu như Yaris Cross, Corolla Cross hay Veloz cũng được chú ý đặc biệt trong tháng 11 nhờ chính sách riêng. "Chúng tôi đang giảm 50% lệ phí trước bạ cho Yaris Cross và Corolla Cross bản xăng để cân bằng lượng bán ra với giá trị khoảng 33-41 triệu đồng. Do vậy, khách hàng vẫn rất quan tâm không khác gì so với xe lắp ráp trong nước", phía đại lý Toyota chia sẻ. Cú huých từ chính sách giảm lệ phí trước bạ Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô tháng 10 đã lập kỷ lục mới với tổng lượng bán ra 38.761 xe, tăng 5,94% so với tháng 9 (36.585 xe) và tăng 52,78% so với tháng 10/2023 (25.369 xe). Trước đó, lượng bán ra trong tháng 9 đã tăng vọt 45% so với tháng 8 và tăng 44% so với cùng kỳ năm trước (24.687 xe). Doanh số bán xe mới tăng đột biến trong những tháng có ưu đãi về lệ phí trước bạ. Nguồn: VAMA Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công cũng công bố kết quả bán hàng tháng 10 với tổng cộng 7.639 xe Hyundai được bàn giao đến tay khách hàng, tăng 17,2% so với tháng 9. Còn hãng xe điện VinFast cho biết đã bàn giao hơn 11.000 xe ô tô điện các loại cho khách hàng trong tháng 10, tăng 21% so với tháng 9, đồng thời nâng tổng số luỹ kế lên hơn 51.000 xe bán được sau 10 tháng. Những con số trên cho thấy, thị trường ô tô Việt Nam đã và đang phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm. Điều này một phần đến từ chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước trong ba tháng 9-10-11 theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ chỉ áp dụng đến hết tháng 11 này. Ảnh: Hoàng Hiệp Nhận định về thị trường ô tô dịp cuối năm, chuyên gia marketing Nguyễn Văn Phương cho rằng, chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ không chỉ tác động đến xe sản xuất, lắp ráp trong nước mà ít nhiều gây áp lực khiến các dòng xe nhập khẩu phải duy trì hoặc tăng cường khuyến mại nhằm cạnh tranh. Theo ông Phương, để thị trường tăng trưởng nóng, cần có ít nhất 2 yếu tố là "cung" và "cầu". Trong khi nhu cầu của thị trường đang rất cao vào dịp cuối năm thì nguồn cung xe mới cũng là điều cần xem xét. Theo Tổng cục Thống kê, nguồn cung xe ô tô mới tính đến hết tháng 10 vẫn khá dồi dào cho đợt cao điểm cuối năm. Dẫn từ báo cáo của Tổng cục Thống kê mới đây, vị chuyên gia marketing này cho biết ước tính trong tháng 10 có tổng cộng 56.301 chiếc ô tô mới bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu, tăng nhẹ 3,3% so với tháng 9. Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 10 ước đạt 38.200 chiếc, tăng 5,8% so với tháng 9 và tăng tới 22,8% so với cùng kỳ năm 2023. "Như vậy, nguồn cung xe mới cho thị trường ô tô những tháng cuối năm là khá dồi dào. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường tiếp tục "bùng nổ" và có thể đạt đỉnh ngay trong tháng 11", ông Phương nhận định. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy - Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!