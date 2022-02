Thị trường “lì xì” đầu năm, gần 120 mã kịch trần

Cổ phiếu ngân hàng chiều nay khá đuối. Trừ VCB tăng tốt hơn, tất cả các mã ngân hàng còn lại trong rổ VN30 đều sụt giá so với cuối phiên sáng. CTG sụt mạnh thêm hơn 1% nữa, đóng cửa giảm 1,63%. TPB cũng giống VPB, đảo chiều sang vùng đỏ, giảm 0,6% so với tham chiếu. Ngay cả những cổ phiếu ngân hàng còn tăng so với tham chiếu cuối phiên như ACB, HDB, MBB... đều tụt giá đáng kể so với phiên sáng.

Trong các mã trụ, VIC là cổ phiếu có ảnh hưởng xấu nhất, là cổ phiếu “phá đám” chỉ số trong phiên chiều. VIC chốt phiên sáng không quá tệ, giảm nhẹ 0,21% so với tham chiếu và chỉ đóng vai trò kiềm chế đà tăng của VN-Index. Sang phiên chiều VIC lao dốc thảm hại, càng lúc càng tụt sâu hơn. Chốt đợt khớp lệnh liên tục VIC đã giảm 4% so với tham chiếu và đợt ATC bị “dập” thêm nhịp nữa, giảm tổng cộng 5,98% so với tham chiếu. Riêng VIC đã khiến VN-Index bốc hơi 5,2 điểm và VN30-Index bốc hơi 6,1 điểm.

Tuy vậy, ảnh hưởng của VIC và vài mã lớn như CTG, BID chỉ mang tính cá biệt, tổng thể độ rộng HoSE vẫn rất tích cực với 382 mã tăng/91 mã giảm. Đặc biệt nhóm cổ phiếu nhỏ “lì xì” nhà đầu tư với 65 mã kịch trần trên HoSE, 27 mã trần trên HNX và 25 mã trên UpCOM.