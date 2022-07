Thị trường hàng không nội địa bùng nổ, quốc tế vẫn khó khăn

Thị trường Malaysia sẽ có thêm hoạt động khai thác của Vietjet Air trên 3 đường bay mới từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang đến Kuala Lumpur từ tháng 7/2022;

Đặc biệt, Chính phủ Trung Quốc đang từng bước mở cửa cho các chuyến bay chở khách vào nước này. Bước đầu Vietnam Airlines đã có 2 chuyến bay/tuần được chở khách đi lại giữa hai nước.

6 tháng đầu năm nay, tổng thị trường hành khách đạt 23,3 triệu khách, tăng 74,2% so cùng kỳ năm 2021 và bằng 60% so cùng kỳ 2019, trong đó thị trường nội địa đạt 20,8 triệu khách, tăng 58,4% so cùng kỳ 2021 và tăng 12% so cùng kỳ 2019.

Tổng thị trường hàng hóa đạt 651 ngàn tấn, tăng 6,8% so cùng kỳ 2021 và tăng 7% so cùng kỳ 2019, trong đó thị trường nội địa đạt 146,9 ngàn tấn, tăng 3,6% so cùng kỳ 2021 và giảm 29%.