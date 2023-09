Thị trường đóng băng, doanh nghiệp BĐS vẫn thi nhau báo lãi khủng

Tổng giao dịch bất động sản (BĐS) trong quý 2/2023 giảm 66% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 9% so với quý trước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) như: Hội An Invest, CEO Vân Đồn hay Cty Bất động sản Mỹ vẫn báo lãi khủng trong nửa đầu năm 2023.

Thị trường BĐS còn nhiều khó khăn Theo báo cáo của WiGroup về kết quả kinh doanh quý 2/2023, ngành BĐS vẫn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (LNST) quý 2/2023 của toàn ngành BĐS dân cư (đã loại trừ Vinhomes) ghi nhận mức tăng trưởng âm khoảng -46% so với cùng kỳ. Đi sâu vào phân tích tăng trưởng của 20 doanh nghiệp (chiếm 90% vốn hóa toàn ngành), số liệu thể hiện chỉ vỏn vẹn 5 công ty BĐS ghi nhận tăng trưởng dương trong quý 2. Các doanh nghiệp vốn hóa lớn khác trong ngành đều ghi nhận mức sụt giảm lợi nhuận trên 20% so với cùng kỳ. Giá trị hàng tồn kho của toàn ngành có sự sụt giảm so với quý 1/2023. Số căn nhà ở thương mại được cấp phép và hoàn thành 1H2023 phản ánh khá rõ rệt sự suy giảm phía nguồn cung BĐS. Về phía nhu cầu cũng không mấy khả quan khi mà tổng giao dịch BĐS trong quý 2/2023 giảm 66% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 9% so với quý trước. Các doanh nghiệp BĐS thi nhau báo lãi khủng Bất chấp tình hình khó khăn của thị trường, các doanh nghiệp BĐS vẫn thi nhau báo lãi khủng. Điển hình như Công ty cổ phần Hội An Invest, một thành viên của Tập đoàn Đất Xanh báo lãi 6 tháng đầu năm 2023 gấp 68 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng từ 3,4 tỷ đồng kỳ trước lên hơn 233,6 tỷ đồng kỳ này. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng tăng từ 0,14% lên 8,54%. Trong đó, tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần Hội An Invest là hơn 2.735 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước số vốn chủ sở hữu chỉ có gần 2.527 tỷ đồng, tức tăng hơn 7%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm gần gấp đôi so với cùng kỳ, từ 0,62 xuống 0,39, tương đương 1.067 tỷ đồng. Đồng thời, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 0,6 lần xuống còn 0,35 lần, tức dư nợ trái phiếu ước đạt 957 tỷ đồng. Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế tăng 40% so với cùng kỳ, từ mức 83 tỷ đồng lên gần 117 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tăng từ 846 tỷ đồng lên gần 971 tỷ đồng, tức tăng gần 15% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm nhẹ từ 2 xuống 1,78, tương đương số nợ phải trả là 1.728 tỷ đồng. Điều đặc biệt, dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu đã giảm xuống còn 0 từ mức 0,26, tức công ty đã trả hết nợ gốc và lãi đợt trái phiếu trước. Trong 6 tháng đầu năm, ROE cũng tăng từ 9,85 lên 12,05, cho thấy tình hình kinh doanh tích cực của công ty. Còn công ty cổ phần bất động sản Mỹ nửa đầu năm 2023 đạt lợi nhuận sau thuế hơn 146 tỷ đồng, gấp gần 5 lần lợi nhuận sau thuế kỳ trước, chỉ có hơn 30 tỷ đồng. ROE tăng từ 0,97% lên 4,43% với vốn chủ sở hữu kỳ này là hơn 3.300 tỷ đồng. Trong khi đó, kỳ trước chỉ có 3.117 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 4,77 lần lên 6,19 lần. Như vậy, số nợ phải trả của công ty này là 20.433 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm nhẹ từ 2,55 lần xuống 2,39 lần, tương đương 7.889 tỷ đồng. Có thể thấy, đây chỉ là một số doanh nghiệp vừa và nhỏ công bố báo cáo tài chính. Tuy nhiên, việc hàng loạt doanh nghiệp báo lãi trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đem lại nhiều niềm vui và hy vọng cho thị trường.