Thị trường đất nền Bắc - Nam diễn biến khác nhau: Có nơi xuất hiện giảm giá

Trong khi đó, tại khu vực miền Nam, thị trường đất nền có dấu hiệu giảm giá cục bộ ở một số dự án và khu vực tại TPHCM và các tỉnh giáp ranh. Mức giảm khoảng 5 - 7% so với tháng 5 (giai đoạn trước khi dịch bùng phát mạnh).

Trong đó, đề cập đến thị trường đất nền, Bộ Xây dựng cho biết giá phân khúc này cơ bản không thay đổi so với quý trước. Tại khu vực miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, giá đất nền vẫn ở ngưỡng cao, hầu như chưa giảm so với quý II.

Tại khu vực miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, giá đất vẫn ở ngưỡng cao, hầu như chưa giảm so với quý II (Ảnh: T.K).

Bộ Xây dựng cũng đưa ra chi tiết mức giá rao bán trung bình đất nền tại một số địa phương. Chẳng hạn tại Hà Nội, đất dự án tại khu đô thị mới Đại Kim - Định Công có giá khoảng 46 triệu đồng/m2, khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh có giá khoảng 34 triệu đồng/m2, dự án Eurowindow Twin Parks có giá khoảng 94 triệu đồng/m2, khu đô thị Kim Chung - Di Trạch có giá khoảng 52 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, giá đất nền tại khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi - quận 2 có giá khoảng 114 triệu đồng/m2, dự án An Phú - An Khánh tại quận 2 có giá khoảng 211 triệu đồng/m2, dự án Huy Hoàng tại quận 2 có giá khoảng 212 triệu đồng/m2, dự án The Everrich III tại quận 7 có giá khoảng 110 triệu đồng/m2, khu dân cư Sở Văn hóa thông tin tại quận 9 có giá khoảng 72 triệu đồng/m2.

Tại Đà Nẵng, dự án Làng châu Âu (Euro Village) tại quận Sơn Trà có giá khoảng 84 triệu đồng/m2, dự án One River tại quận Ngũ Hành Sơn có giá khoảng 52 triệu đồng/m2, dự án Khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn tại quận Ngũ Hành Sơn có giá khoảng 43 triệu đồng/m2.