Thị trường chứng khoán đã xác lập đáy?

“Chúng tôi cho rằng, rất có khả năng lạm phát Mỹ trong giai đoạn tháng 6 có thể hạ nhiệt hoặc đi ngang so với giai đoạn tháng 5. Như vậy, FED sẽ lựa chọn một trong hai khả năng tăng lãi suất của mình là 0,5% hoặc 0,75%.

Về lạm phát, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Yuanta Việt Nam nói thêm, yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát nhiều nhất là vấn đề về giá dầu, đây cũng là giá hàng hóa nằm trong rổ tính chỉ số hàng hóa và chỉ số lạm phát cao nhất.

Hiện nay, giá dầu Brent là một trong những loại làm tham chiếu cho các quốc gia nhất là khu vực châu Á, còn giá dầu WTI chủ yếu là của Mỹ. Theo đó, giá dầu Brent đã trải qua nhiều giai đoạn biến động, từ đầu năm đến nay liên tục duy trì đà tăng và hiện dao động ở mức 130 USD/thùng.

Trong lịch sử đã có những chu kỳ tăng mạnh của giá dầu, như sau giai đoạn khủng hoảng năm 2008, kinh tế hồi phục trở lại, giá dầu cũng có xu hướng đi lên, song cũng chưa vượt qua khỏi vùng đỉnh của năm 2007. Chu kỳ tiếp theo là năm 2016, giai đoạn sau khủng hoảng, dư thừa nguồn cung trên thế giới với mọi mặt hàng.

Riêng năm 2022, giá dầu bị tác động mạnh nhất bởi yếu tố địa chính trị, do căng thẳng Nga - Ukraine và đang tiệm cận sát vùng đỉnh lịch sử của giá dầu từ trước tới nay.

Tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Theo chuyên gia của Yuanta Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam vận động khá tương đồng với thị trường chứng khoán Mỹ, khi tại Mỹ có sự sụt giảm thì thị trường Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Đồng thời định giá thị trường chứng khoán Việt Nam cũng thấp hơn so với thị trường chứng khoán Mỹ là do trong 2 năm 2020-2021, chúng ta vẫn duy trì được chu kỳ tăng trưởng, các doanh nghiệp vẫn được hưởng lợi trong chu kỳ này, trong khi đó, nền kinh tế Mỹ là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Chính vì thế mức P/E của thị trường Mỹ cũng cao hơn nhiều so với thị trường Việt Nam.