Thị trường căn hộ đã qua sử dụng: Đang được ưa chuộng

Cần cân nhắc kỹ

Theo các chuyên gia BĐS, so với cách đây 2 năm, số lượng giao dịch các căn hộ chung cư bình dân đã qua sử dụng có tăng nhẹ. Có thể nói, việc chuyển nhượng lại các căn hộ chung cư đã qua sử dụng hiện đang là xu thế được nhiều người dân sinh sống tại các đô thị tiếp cận. Đối tượng đa phần là những người có thu nhập trung bình, bởi giá chuyển nhượng của những căn hộ đã qua sử dụng “mềm” hơn rất nhiều so với căn hộ mới. Ngoài ra, do tâm lý người mua muốn sở hữu một căn hộ có pháp lý rõ ràng, mà hầu hết căn hộ đã qua sử dụng đều có pháp lý đầy đủ.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) chia sẻ, căn hộ chung cư trên địa bàn TP.HCM đã qua sử dụng đáp ứng được nhu cầu của một số đông khách hàng là vợ chồng trẻ, có thu nhập thấp. Khi mua lại căn hộ cũ, người mua sẽ có cơ hội tìm hiểu kỹ càng hơn về thực tế cuộc sống tại đây. Họ có thể thuê ở 3 - 6 tháng rồi mới quyết định mua, thay vì chỉ xem quảng cáo “hào nhoáng” của các dự án mới và tưởng tượng ra. Ngoài ra, khi mua chung cư cũ, người mua vẫn hoàn toàn có thể mua trả góp, thế chấp nhanh chóng bằng “sổ hồng” đã hiện hữu.