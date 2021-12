Thị trường bất động sản đón sóng đầu tư

Chia sẻ về sản phẩm nên đầu tư, anh Tùng nhận định, đất nền, nhà phố, shophouse vùng ven pháp lý hoàn chỉnh sẽ an toàn và khả năng tăng lợi nhuận cao. Không chỉ anh Tùng mà nhiều nhà đầu tư đang hướng đến thị trường bất động sản tại các dự án.

Tại The Sol City của Tập đoàn Thắng Lợi, tỷ suất khách hàng đến với dự án tăng kỷ lục trong tháng 12. Theo đó, tháng 12 tăng 300% lượt khách đến và mua sản phẩm.

Theo chia sẻ của ông Trần Thế Anh - Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Thắng Lợi, lý do cho sự thành công này chính là nhờ sức hút thị trường, pháp lý cùng những tiện ích mà The Sol City đem lại cho khách hàng. Đặc biệt là khi giải bóng đá The Sol City Champions League được diễn ra thành công và bế mạc vào ngày 26/12.

"Bên cạnh sức hút từ thị trường, pháp lý của dự án, chuẩn chỉnh trong từng thiết kế thì sự tăng trưởng của dự án The Sol City trong thời gian này có thể nói đến từ giải bóng đá The Sol City Champions League. Rất nhiều khách hàng đánh giá cao khi dự án có thể tạo nên giải đấu hấp dẫn như vậy, tạo tiêu chuẩn mới cho cuộc sống giới trẻ, là nơi thích hợp an cư với 39 tiện ích cho cuộc sống gia đình", ông Thế Anh chia sẻ.