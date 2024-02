Thị trường bán lẻ di động năm 2024: Gồng mình vượt sóng

Theo đại diện truyền thông của Thế Giới Di Động, năm 2023 sức mua nhóm hàng điện thoại, điện máy đã giảm mạnh. Đặc biệt là mặt hàng điện thoại, hầu hết các phân khúc và thương hiệu đều giảm sút so với năm 2022. Nguyên nhân dẫn đến việc này là do tình hình kinh tế vĩ mô, thu nhập người dùng giảm mạnh, điện thoại không phải là mặt hàng thiết yếu hay nhu yếu phẩm nên không còn được ưu tiên lựa chọn.

Ông Nguyễn Thế Kha cho biết, phân khúc tầm trung với thị phần lớn nhất chịu ảnh hưởng nặng nề khi có mức giảm lớn hơn các phần còn lại. Tuy nhiên, vẫn có điểm sáng với những khách hàng mua phân khúc tầm cao cấp, miễn là sản phẩm có đủ sự thu hút khác biệt để khách hàng quyết định lên đời. Chẳng hạn như iPhone 15 Series với thiết kế viền Titan tạo ra một chuẩn mực mới về sản phẩm (nhẹ, bền, đẹp), hay Samsung Galaxy S24 Series với việc tích hợp AI (thân thiện, trực quan thực tế với nhu cầu người dùng).

Một nguyên nhân khác khiến các nhà bán lẻ thị trường di động gặp khó khăn trong năm 2023 chính là cuộc chiến về giá.

Theo bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của Di Động Việt, 2023 là một năm thị trường bán lẻ gồng mình vượt sóng khủng hoảng, nhu cầu thị trường không quá cao dù các siêu phẩm mới vẫn tạo được hiệu ứng tốt; nhiều đại lý buộc phải gồng lỗ để bám sát thị trường.

Phân tích kỹ hơn về thị trường bán lẻ di động trong năm 2023, ông Nguyễn Lạc Huy, phụ trách truyền thông của CellPhoneS cho biết, hết quý 1/2023, tình hình kinh doanh chung bắt đầu có nhiều khó khăn. Nhà bán lẻ lớn nhất đã giảm 25,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 21,28 tỷ đồng, giảm 98,5% so với cùng kỳ 2022, mức thấp kỷ lục từ sau khi niêm yết. Điều này đến từ việc giảm doanh thu do nhu cầu thị trường xuống thấp và cuộc chiến giá làm giảm lãi gộp bán hàng từ 22,3% còn 19,2% .