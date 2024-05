'Thị trấn tỷ phú' Thổ Tang ở Vĩnh Phúc có bị sáp nhập?

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), huyện đề xuất nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vĩnh Sơn (diện tích tự nhiên 3,30km2, đạt 15,71% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.512 người, đạt 81,40% so với tiêu chuẩn) vào thị trấn Thổ Tang (diện tích tự nhiên là 5,3km2, đạt 37,86% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 18.631 người, đạt 232,89% so với tiêu chuẩn) để thành lập đơn vị hành chính mới với tên gọi dự kiến là thị trấn Thổ Tang.

Vị trí địa lý của thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (Ảnh: Wikipedia).

UBND huyện Vĩnh Tường cho biết xã Vĩnh Sơn có diện tích, quy mô dân số không đạt tiêu chuẩn theo quy định, thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Trong khi đó, thị trấn Thổ Tang không thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2030 và thuộc đơn vị trọng điểm về quốc phòng, theo Quyết định số 2414/2022 của Bộ Quốc phòng.