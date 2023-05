Thi tốt nghiệp THPT: Phó Thủ tướng yêu cầu chống gian lận công nghệ cao

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức kỳ thi đúng quy định, chính xác, an toàn; phối hợp với Bộ Công an, các địa phương phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi; tập trung thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Chỉ thị Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn; tăng cường phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.