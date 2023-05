Thi tốt nghiệp THPT 2023: Sĩ tử cần bổ sung dinh dưỡng thế nào?

Đảm bảo ngủ đủ 6-8 tiếng một ngày, buổi tối nên học bài từ 7 giờ, ngủ trước lúc 23 giờ, sáng dậy sớm lúc 5 giờ học bài (lúc này học rất hiệu quả).

Bên cạnh đó, mỗi 45 phút học bài thì nên giải lao khoảng 10 phút, vận động bằng các bài tập thể dục nhẹ nhàng, đi lại… hít thở sâu để tăng lưu lượng máu lên não.

Đảm bảo ăn đủ các nhóm chất

Trung bình mỗi ngày, sĩ tử cần nạp đủ lượng dinh dưỡn: Nam cần 2500 calo/ngày, nữ cần 2000-2300 calo/ngày. Với các em học sinh, khi mùa thi tới, phải học tập và trí não luôn hoạt động thì càng cần nâng cao lượng dinh dưỡng. Trung bình, bộ não tiêu tốn 400 calo/ngày, tiêu hao 1/5 năng lượng cơ thể.

PGS.TS Bùi Thị Nhung nhấn mạnh những quan niệm như: không ăn chuối sẽ trượt vỏ chuối, không ăn trứng, không tắm… là những quan niệm không có cơ sở khoa học.



Đảm bảo ăn uống đầy đủ các nhóm chất (Ảnh minh họa).

Các sĩ tử ăn uống bình thường như chế độ ăn hàng ngày, ăn các loại thức ăn được chế biến bảo đảm an toàn thực phẩm, ăn đa dạng các nhóm chất gồm: rau, đạm, tinh bột, hoa quả.

Sau khi ăn 30 - 60 phút mới nên học bài. Không nên ăn đến khi thấy cảm giác quá no ở các bữa ăn chính, chỉ ăn no khoảng 80%. Bởi ăn quá no, máu sẽ tập trung về dạ dày và ruột để tiêu hóa lượng thức ăn thừa sẽ giảm lượng máu lên não dễ dẫn tới buồn ngủ, do đó khả năng tiếp thu bài vở sẽ giảm.