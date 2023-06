Thi tốt nghiệp THPT 2023: Đề xuất có cán bộ kỹ thuật đề phòng in lỗi đề thi

Câu chuyện lỗi in sao đề thi trở thành nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2023, diễn ra sáng 15/6.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để không xảy ra việc in đề lỗi như Hà Nội mắc phải tại kỳ thi vào lớp 10 công lập vừa qua.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết Sở này đã chuẩn bị 18 máy in tốt và khoảng 60 cán bộ giáo viên trong ban in sao đề. Tuy nhiên ông Hiếu lo lắng quá trình vận hành máy in với khối lượng in sao lớn sẽ xảy ra trục trặc. Trong khi đó, 60 cán bộ giáo viên không có chuyên môn để kiểm soát, xử lý sự cố máy móc.

Từ cơ sở này, ông Hiếu kiến nghị Bộ GD&ĐT cho phép một cán bộ kỹ thuật bảo trì sửa chữa máy được tham gia việc in sao đề để giải quyết sự cố nếu có, đảm bảo máy hoạt động tốt, ngăn chặn việc in lỗi đề.