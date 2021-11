Thi thể người đàn ông mặc quần lót hé lộ kế hoạch giết người tàn độc

Đằng sau sự việc trên là một kế hoạch giết người, phi tang tàn độc được hung thủ thực hiện bài bản.



Gào khóc bên thi thể chồng



Sáng sớm 14/11/2013, khi ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, từng cơn gió lạnh đầu mùa rít lên từng hồi phả thẳng vào mặt người khiến ai nấy cũng xuýt xoa. Theo thói quen, anh Nguyễn Văn Luyện (trú tại xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) làm nghề chài lưới, chèo thuyền ra khúc sông Cầu gần nhà để thu lượm tôm cá, đặt bẫy từ tối hôm trước.



Trong lúc đang phấn khởi vì bắt được nhiều tôm cá, anh Luyện bỗng giật mình khi loáng thoáng phát hiện một vật giống xác người nằm lẫn trong đám rác thải, nổi lập lờ gần khu vực cống nước. Lấy hết sự can đảm, anh Luyện chèo thuyền lại gần kiểm tra thì nhận ra đó là thi thể một nam giới, đang trong quá trình phân hủy mạnh.



Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Phú Bình phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương có mặt để điều tra, làm rõ. Vụ việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kì kéo tới theo dõi.



Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhanh chóng được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành. Nạn nhân là nam giới (độ tuổi trung niên), dáng người cao to, chỉ mặc quần lót. Điều đáng nói trên thi thể nạn nhân xuất hiện chi chít nhiều vết đâm chém và đang trong quá trình phân hủy mạnh.



Xác định đây là vụ án giết người, ném xác phi tang với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định thành lập ban chuyên án để đấu tranh, làm rõ.



Giải mã



Trong giai đoạn đầu của vụ án, danh tính nạn nhân trở thành ẩn số lớn nhất cần được cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ. Đối chiếu dấu vân tay của nạn nhân thu tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định được danh tính người chết là anh Dương Đình Bằng (SN 1969, trú tại xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, Thái Nguyên).



Theo thông tin từ vợ nạn nhân là Trương Thị Thưa (SN 1982), ngày 10/11, anh Bằng có cầm theo 60 triệu rời nhà đi rồi không thấy trở về. 2 hôm sau Thưa nói sự việc với hàng xóm và nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm anh Bằng nhưng không có kết quả.



Tới sáng 14/11, điện thoại của anh Bằng để ở nhà xuất hiện 2 tin nhắn với nội dung "ra sông Cầu tìm xác chồng". Khi tới nơi, từ chiếc quần lót kẻ sọc, Thưa nhận ra đó chính là chồng mình nên đã gào khóc thảm thiết, ngất lên, ngất xuống. Trong đám tang anh Bằng, nhiều người đã tìm tới để động viên, chia sẻ với Thưa về sự mất mát.



Mọi thông tin về nạn nhân được cơ quan điều tra khẩn trương thu thập. Được biết anh Bằng vốn là người ham mê cờ bạc và có mối quan hệ xã hội hết sức phức tạp. Chính vì lý do này, mà vợ chồng nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nhiều giả thiết về nguyên nhân vụ án được cơ quan công an đưa ra để phân tích, mổ xẻ.

Hiện trường nơi Thưa vứt xác chồng phi tang xuống sông Cầu. Ảnh:TP Trong quá trình điều tra, các điều tra viên bất ngờ tiếp nhận được một thông tin cực kì quan trọng. Theo những người hàng xóm gần nhà nạn nhân, vào sáng 11/11, họ có nhìn thấy Thưa thức dậy từ rất sớm lau chùi, rửa nhà và mua xăng tẩm vào một số bộ quần áo, đệm rồi mang lên tầng tum nhà đốt. Ngoài ra, đêm 10/11, giữa anh Bằng và Thưa có xảy ra cãi vã, ẩu đả.



Xâu chuỗi các tình tiết bất thường đó, ngày 5/11, sau khi đám tang của nạn nhân Dương Đình Bằng hoàn tất, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập Trương Thị Thưa lên trụ sở công an để tiến hành điều tra. Ban đầu, Thưa một mực phủ nhận bản thân không liên quan tới cái chết của chồng.



Thưa còn dẫn chứng là tin nhắn trong điện thoại của chồng mình Thưa nhận được vào ngày 12/11 với nội dung: "Ra sông Cầu tìm xác".



Nhưng sau khi cơ quan chức năng đưa ra bằng chứng dòng tin nhắn đó được gửi ở khu vực gần xóm Huống và chính Thưa là người tạo ra tin nhắn đó nhằm đánh lạc hướng mọi người để nhanh chóng thoát tội thì Thưa đã phải cúi đầu thú nhận tội.



Tội ác trong đêm



Theo lời khai của Thưa, khoảng 21h20 ngày 10/11/2013, anh Dương Đình Bằng bảo Thưa đưa 60 triệu đồng để đi trả nợ tiền thua lô đề.



Nghe vậy, Thưa vào phòng ngủ lấy chìa khóa két sắt cất vào túi quần. Anh Bằng liền lấy thanh gỗ chọc vào đầu làm Thưa ngã ra phía sau. Sau đó, anh Bằng lấy thanh kiếm ra đe dọa "có đưa chìa khóa đây không, tao còn lấy tiền trả người ta".



Thưa dùng tay gạt thanh kiếm ra và lấy chân đạp vào bộ hạ anh Bằng khiến anh này bị ngã, kiếm tuột khỏi tay. Lúc này, Thưa cầm được kiếm và nói "anh cứ đòi tiền nữa là em sẽ đâm anh đấy".



Thấy vậy, anh Bằng tiếp tục lao vào, Thưa dùng 2 tay cầm kiếm đâm thẳng vào ngực anh Bằng, máu từ vết đâm phun ra, Thưa liền dùng quần áo bịt vào vết thương của chồng. Anh Bằng chưa chết và nói "tao sẽ giết cả nhà mày". Thưa tiếp tục dùng kiếm đâm 1 nhát nữa vào ngực và chém 3 nhát vào đầu của chồng mình.



Khi anh Bằng xoay người cầm điện thoại để gọi, Thưa tiếp tục đâm 1 nhát và chém 3 nhát vào lưng khiến anh Bằng gục chết tại chỗ.



Nhận thấy anh Bằng đã chết, Thưa dùng chăn cuốn thi thể chồng, cho vào túi nylon, sau đó cho thi thể anh Bằng vào hòm tôn đưa lên ô tô chở về quê ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) để phi tang.



Về tới xã Vũ Lễ, Thưa nói chuyện với Nguyễn Văn Hồ (SN 1983, em họ), Hoàng Văn Tuấn (SN 1976, anh rể Hồ) về chuyện giết chồng và nhờ đem xác anh Bằng vào rừng chôn.



Nhưng do quá sợ nên Hồ, Tuấn không dám làm. Khi biết chuyện, bà Nguyễn Thị Uấn (SN 1949), mẹ đẻ của Thưa, gọi điện cho con gái bảo lên mang xác chồng về và đi đầu thú. Phi tang xác chồng tại quê không thành, Thưa đã thuê xe ô tô nói là chở thịt trâu rồi đưa xác chồng quay lại Thái Nguyên và vứt ra sông Cầu.



Dù đã dùng nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết và tỏ ra bình tĩnh, nhưng hành vi phạm tội dã man của Thưa vẫn bị lực lượng Công an tỉnh vạch trần.



Ngày 27/5/2014, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Thưa án tù chung thân về tội "Giết người"; Nguyễn Văn Hồ 30 tháng tù giam, Hoàng Văn Tuấn 15 tháng tù giam về tội "Che giấu, không tố giác tội phạm".



Riêng bị cáo Nguyễn Thị Uấn do đã khai báo thành khẩn, lại tuổi cao, sức yếu…nên Tòa xử phạt 6 tháng tù, cho hưởng án treo.