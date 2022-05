Thi thể nam trên biển Nam Định, đầu không tóc, tay còn 1 ngón

Tối nay (22/5), ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Chính, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) cho biết, công an địa phương đang điều tra vụ thi thể nam giới lớn tuổi trôi dạt trên biển.



Cụ thể, vào khoảng 6h cùng ngày, người dân xã Hải Chính phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên biển, bị sóng biển đánh dạt vào gần bờ.



Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường, sau đó báo lên Công an huyện Hải Hậu để điều tra.



Trưa cùng ngày, Phòng pháp y Công an tỉnh Nam Định và lực lượng công an tỉnh này đã có mặt khám nghiệm tử thi.

Thi thể người đàn ông được phát hiện, không rõ giới tính Thi thể được xác định là nam giới, người Việt, khoảng 40 tuổi, cao gần 1,7m, mặc quần đùi, áo phông, đang trong tình trạng phân hủy. Về nhận dạng, đầu nạn nhân không còn tóc, chân mang tất, các ngón tay đã bị rụng hết, chỉ còn duy nhất 1 ngón trỏ. Sau khi phòng pháp y hoàn tất thủ tục, UBND xã Hải Chính đã thực hiện mai táng thi thể theo phong tục địa phương tại nghĩa trang nhân dân xã Hải Chính. Thông tin từ công an địa phương cho hay, những ngày gần đây, trên địa bàn không có trường hợp nào bị mất tích. Chính quyền đã xã thông tin trên phương tiện truyền thanh về trường hợp này để tìm nhân thân.