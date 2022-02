Thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Kỳ Anh, chưa xác định được danh tính, nghi là người nước ngoài

​Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh thông báo đến Cục C02 – Bộ C ông an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Công an các xã, phường, đồn thuộc thị xã Kỳ Anh và Biên phòng phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân.

Để phục vụ công tác truy tìm, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh thông báo, nếu phát hiện thông tin về nạn nhân đề nghị liên hệ Công an thị xã Kỳ Anh, tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 02393.865.280; hoặc gặp Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh (Đội Điều tra tổng hợp) theo SĐT 0977.703.335.

Trần Hoàn