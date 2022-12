Thi thể dạt vào bờ biển: Sinh viên báo chí tử nạn khi đi thực tế

Tại đây, một nhóm sinh viên tắm biển không may gặp sóng lớn, 2 nam sinh bị sóng cuốn trôi. Một em may mắn bơi được vào bờ, còn em H. mất tích.

Ngoài thi thể đã xác định được danh tính ở trên, Công an TP Hội An, Quảng Nam cũng đã ra thông báo truy tìm danh tính một thi thể trôi dạt vào bãi biển thuộc phường Cẩm An, TP Hội An.

Thi thể trôi dạt vào bờ biển thành phố Hội An (Ảnh: Công an TP Hội An).

Nạn nhân mặc quần ngắn màu xanh, áo thun màu hồng nhạt, hai bên cẳng tay có xăm hình; khoảng 25-40 tuổi, cao khoảng 1,7m.