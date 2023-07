Thí sinh vỡ òa, cả nhà ăn mừng vì Bộ GD&ĐT thừa nhận 2 đáp án tiếng Anh

Phụ huynh, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Nam Anh).

Dằn vặt, tiếc nuối, tự trách bản thân... tại sao lại đổi "khó nhằn" hơn - đó là cảm giác đã đeo đẳng Nguyễn Hương Thảo, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023 của tỉnh Hải Dương trong nhiều ngày qua.

Thảo chia sẻ, lúc làm bài thi môn tiếng Anh, nữ sinh đã rất băn khoăn về câu 50 - mã đề 409 (tương ứng ở câu 31 - mã đề 401; câu 46 - mã đề 402) của môn tiếng Anh có 2 phương án đúng là B và C.

Đề bài: "Their pioneering(A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive(B) from each other, and the comparative(C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control(D) group".

(Tạm dịch: Nghiên cứu tiên phong của họ cho thấy động cơ học tập của hai nhóm người học khá khác biệt với nhau, và nhóm thí nghiệm, với những người có động cơ học tập mạnh mẽ hơn, đạt kết quả học tập tốt hơn nhóm đối chứng).