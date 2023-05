Thí sinh thi đánh giá chuyên biệt phải cởi giày... kiểm tra an ninh

Sáng 26/5, hơn 2.500 thí sinh tham gia kỳ thi của Trường ĐH Sư phạm TPHCM năm 2023.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TPHCM sáng nay 26/5 (Ảnh: Hoài Nam).

Tại kỳ thi này, Trường ĐH Sư phạm TPHCM sử dụng máy quét an ninh để kiểm tra các thí sinh trước khi vào phòng thi. Thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, máy tính cầm tay, bút, bút chì.

Việc kiểm tra bằng máy quét nhằm đảm bảo đảm bảo các em không mang theo điện thoại, thiết bị điện tử vào phòng.

Quá trình này ghi nhận một số trường hợp thí sinh phải cởi giày để cán bộ kỳ thi kiểm tra trực tiếp sau khi máy kiểm tra an ninh phát tín hiệu. Lý do máy quét phát cảnh báo sau đó được xác định là do dây giày của các thí sinh có đầu nút bằng kim loại.