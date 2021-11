Thí sinh Rap Việt đạo nhái bị chính chủ đặt nghi vấn thắc mắc?

Your browser does not support the video tag.

Một đoạn lyric và flow của Dlow được cho là "sao y bản chính" của Vin Jay

Mới đây, chính chủ Vin Jay đã đích thân vào video phần thi của Dlow để lại bình luận: "The flow and lyrics at 1:11 sound REALLY familiar" (tạm dịch: Flow và lời ở phút 1:11 thật sự nghe rất quen).