Thí sinh Rap Việt công khai mang HIEUTHUHAI ra 'câu vote'

Phát biểu của rapper này khiến chính HIEUTHUHAI cũng phải ngỡ ngàng. HIEUTHUHAI là khách mời trong vòng thi Đối đầu tại Rap Việt 2024. Anh được chương trình mời tham gia với mục đích đóng góp góc nhìn, trao đổi kinh nghiệm cho các bạn thí sinh. Sự xuất hiện của HIEUTHUHAI tại Rap Việt nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Không chỉ vậy, năm nay, MANBO - đồng đội của nam rapper trong tổ đội GERDNANG - cũng là thí sinh của chương trình. Và theo như teaser giới thiệu tập 7 Rap Việt lên sóng vào tuần sau (3/11), HIEUTHUHAI sẽ chính thức "chạm mặt" người anh em MANBO. Màn trình diễn của các thí sinh khiến HIEUTHUHAI phải đứng lên nhún nhảy để cổ vũ. "Từ sáng đến giờ, Hiếu mới nhảy sung đến như thế", JustaTee nói. Ngay lập tức, HIEUTHUHAI tiếp lời: "Quá tuyệt vời. Lần đầu tiên mình phải đứng lên để nhảy, dù có ráng ngồi cũng không ngồi được. Mình rất mong chờ đến ngày chương trình lên sóng để nghe lại bài hát này 1 lần nữa". Với sự xuất hiện của HIEUTHUHAI tại chương trình, MANBO đã tận dụng mối quan hệ thân thiết với đồng đội để thực hiện chiến dịch marketing, kêu gọi khán giả bình chọn cho mình. MANBO đưa ra lời mời chào "hấp dẫn" rằng: "Tối nay ai muốn đi ăn với HIEUTHUHAI thì nhắn tin cho mình. Với mỗi lượt bình chọn, mình sẽ dắt mọi người đi ăn chung với HIEUTHUHAI". Sau khi nghe màn kêu gọi lượt vote tận dụng triệt để mối quan hệ và theo kiểu "quýt làm cam chịu" của MANBO, HIEUTHUHAI bất lực, chỉ biết thốt lên 2 chữ: "Trời ơi". Khoảnh khắc hài hước này của MANBO và HIEUTHUHAI được chia sẻ khắp MXH. Netizen cho rằng MANBO sở hữu chiến dịch bình chọn không có đối thủ, mạnh nhất Rap Việt 2024. Nam thí sinh cũng ghi điểm vì quá mặn mà, thể hiện cá tính rõ nét trên sân khấu.

MANBO hứa hẹn với khán giả ai bình chọn cho anh sẽ được dắt đi ăn chung với HIEUTHUHAI

Màn kêu gọi bình chọn mảng miếng, triệt để tận dụng "người quen" của MANBO khiến HIEUTHUHAI bất lực, "cười như được mùa" MANBO, tên thật là Lâm Bạch Phúc Hậu, sinh năm 1999. Anh là 1 trong những người sáng lập của GERDNANG, cùng HIEUTHUHAI và HURRYKNG. MANBO được đánh giá là người đa tài. Ngoài âm nhạc, nam rapper còn có thể làm đạo diễn, quay phim và dàn dựng sản phẩm của chính mình. Song, con đường âm nhạc độc lập của MANBO lại không may mắn như cậu bạn thân HIEUTHUHAI. Không chỉ kém duyên với các cuộc thi, các ca khúc cá nhân của MANBO cũng không mấy phổ biến. Do đó, đối với MANBO, Rap Việt 2024 được xem là cơ hội lớn giúp anh tăng độ nhận diện và có được cú hích về mặt danh tiếng như đồng đội thuộc GERDNANG. MANBO từng 3 lần tham gia Rap Việt trước đó nhưng đều ra sớm ra về cả 3, không vượt qua vòng casting.

MANBO là thí sinh nhận được nhiều sự chú ý tại Rap Việt 2024 Về phía HIEUTHUHAI, sự xuất hiện của anh tại Rap Việt 2024 gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Rap fan cho rằng xét cả kinh nghiệm lẫn kỹ năng, HIEUTHUHAI chưa xứng tầm ngồi chung hàng ghế với JustaTee, Thái VG. Không chỉ vậy, anh còn thí sinh trưởng thành từ King Of Rap. Phải đến tối 26/10, khi các phần thi Đối đầu của team BigDaddy lên sóng thì vai trò của HIEUTHUHAI trong chương trình mới sáng tỏ. HIEUTHUHAI ngồi trên hàng ghế giám khảo Rap Việt nhưng không có quyền định đoạt kết quả. Anh chỉ đưa ra nhận xét về ý tưởng sân khấu, trang phục, phong cách tới lyrics... trong màn biểu diễn của các thí sinh. Trên sóng truyền hình, HIEUTHUHAI bày tỏ niềm tự hào khi được trở lại một chương trình rap. Anh không ngần ngại chia sẻ khi được MC Trấn Thành hỏi về bí kíp trở thành 1 ngôi sao: "Trước đó em là một thí sinh nên em hoàn toàn hiểu tâm lý của các bạn khi đi thi. Do đó, em rất mong chờ được nhìn thấy các bạn lên sân khấu và cháy hết mình. Làm thế nào để trở thành 1 ngôi sao ư, em nghĩ điều quan trọng là đừng dừng lại. Mọi người có thể thấy đoạn đường đi đến thành công của em rất nhanh, nhưng đối với em đó là một hành trình rất dài vì trước đó em đã làm nhạc được 7-8 năm rồi. Khi nhìn lại hành trình đó, em cảm thấy điều khiến em có cơ hội được ngồi ở đây chính là hãy luôn luôn kiên định và nỗ lực nhiều hơn nữa".

HIEUTHUHAI ngồi trên hàng ghế giám khảo Rap Việt nhưng không có quyền đưa ra quyết định kết quả Theo Người Đưa Tin