Thí sinh phản hồi về nghi vấn đạo nhạc ở Rap Việt

D-Low gây ấn tượng ở cách trình diễn, khuấy động. Flow của nam rapper biến đổi liên tục, từ khởi đầu chậm rãi, đan xen triplet flow (rap 3 âm tiết trong một nhịp) hợp lý.

Đoạn fast flow (rap tốc độ) là bước ngoặt để D-Low thuyết phục tất cả HLV. LK cho rằng khởi đầu của bản rap Lucky Boy chưa ấn tượng, nhưng càng về cuối càng cuốn. JustaTee đáp lại: "Bạn ấy rất giỏi mới làm được chuyện đó".

Tuy nhiên, sau đêm thi, khán giả phát hiện trong bản rap của D-Low có câu: "Everybody rap like that. Everybody wanna make a track like that" giống Mumble Rapper Vs Lyricist của Vin Jay.

Theo Zing