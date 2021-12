Thí sinh Olympia tấu hài nhất khiến MC và khán giả cười vỡ bụng

Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình trí tuệ được mong đợi nhất với các bạn học sinh cấp 3. Không chỉ hấp dẫn bởi các màn so tài kiến thức, việc các thí sinh Olympia bày trò vui đùa trên sân khấu cũng giúp tăng lượng tương tác cho chương trình.

Nhờ năng lượng teen trong học sinh nên dù chương trình đã kéo dài hơn 20 năm, các màn thi đấu cũ vẫn được share đều lại sau mỗi năm.

Điển hình như cách đây 11 năm, thời mà MC Thanh Vân Hugo còn cầm trịch chương trình, một nam sinh đã gây ấn tượng với phong cách thi đấu bất cần và hài hước của mình.