Thí sinh Miss World Vietnam 2022 mặc hở, uốn éo trên xe diễu hành

Họ uốn éo, nhảy nhót, vui đùa trước sự chứng kiến của người đi đường.







Your browser does not support the video tag.

Clip: Thí sinh Miss World Vietnam 2022 diễu hành đường phố.

Bên cạnh một số cảm thấy bình thường, cho rằng hình ảnh này phù hợp với tính chất của "carnival", đa phần bày tỏ quan điểm trái ngược.