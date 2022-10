Thí sinh Miss Grand Vietnam nói về Á hậu 3: 'Không ấn tượng'

"Thật ra Khôi không có ấn tượng gì về bạn đó hết. Bởi vì trong suốt quá trình thi, như mọi người cũng tự đánh giá thôi, là qua các phần thi National Costume, Best In Swimsuit, chung khảo cũng như các hoạt động, thì Khôi không ấn tượng.

Trước một bình luận khác liên quan Á hậu 3, được cho là hơi nhạy cảm, Mỹ Khôi cho biết sẽ không bình luận gì, nhưng cho rằng "cũng có thể".

Clip: Mỹ Khôi chia sẻ về Á hậu 3.

Theo Vietnamnet