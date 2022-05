Thí sinh Hoa hậu tiết lộ điểm khác biệt lúc ở nhà và khi đi thi

Ở thời điểm hiện tại, dàn thí sinh Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam và Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam đang nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng. Ai cũng khiến mọi người khó lòng rời mắt với combo mặt đẹp, dáng xinh và thần thái tự tin bất chấp mọi hoàn cảnh.

Mới đây, Phan Thị Vân - top 38 Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam đã chứng minh điều này với clip chỉ dài vỏn vẹn 14s nhưng mau chóng lọt xu hướng trên TikTok.

Your browser does not support the video tag.

Trong đoạn clip được đăng tải, Phan Vân tiết lộ về sự thay đổi của mình khi tham gia thi Hoa hậu, cụ thể là khoảnh khắc khi ở nhà và lúc đi thi.

Ở nhà, cô nàng bộc lộ sự vui vẻ, nghịch ngợm khi vừa chơi chiếc xe đồ chơi của trẻ con vừa cười rạng rỡ. Trang phục của Vân cũng rất đơn giản, đúng độ tuổi với quần jeans rách và áo thun đen.