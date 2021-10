Thí sinh 'Én xuân' xúc động trải lòng về 'góc tối' và hành trình tìm ra 'ánh sáng' cuộc đời

Mở màn cho đêm thi là phần thể hiện của Minh Sang. Câu chuyện nam thí sinh mang đến là về gia đình. Khi niềm vui và hạnh phúc lần đầu tiên làm bố chưa được tỏ bày. Anh đã phải đối mặt với những sự lo lắng khi con sinh ra bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Những giây phút tưởng chừng như không thể đứng vững, anh phải gượng nén nỗi đau để làm chỗ dựa cho vợ và con. Với biến cố trải qua, Minh Sang phần nào có thể thấu hiểu được những lo lắng của bậc cha mẹ khi có con bị bệnh, có thể đồng cảm được những em bé không được may mắn như những đứa trẻ khác. Đó cũng chính là lí do nam thí sinh đến với Én xuân 2021, một sân chơi dành cho những người dẫn chương trình với mong muốn mang câu chuyện cùng những thông điệp của mình lan tỏa đến mọi người để có thể nhìn cuộc sống tích cực hơn. Qua đó, anh cũng liên kết với cuộc sống bình thường mới trong thời Covid vào bài nói, nam thí sinh đã gửi trao sự lạc quan và bình an đến với khán giả.

Giám khảo Vũ Thành Vinh cảm thấy ấm áp qua bài nói của Minh Sang, anh khen ngợi nam thí sinh có gương mặt sáng sân khấu và cách sáng tạo trong bài nói. Nhận xét về bài nói của Minh Sang, giảng viên Trần Trung Quang bày tỏ ấn tượng với nam thí sinh vì đã khéo léo tương tác với giám khảo trong phần thi. Tuy nhiên, nam giám khảo mong muốn đoạn cuối Minh Sang nên giới thiệu sâu hơn về đứa con và bản thân sau biến cố trải qua thì bài nói sẽ tròn trịa hơn.

Thanh Duyên

Tiếp đến là màn chào sân đầy ấn tượng của thí sinh Thanh Duyên. Nữ thí sinh mở đầu bằng phần giới thiệu bản thân đầy thú vị với chất giọng mộc mạc của nhiều năm về trước để dẫn dắt về hành trình thay đổi chính mình, từ cô gái thôn quê với chất giọng địa phương, nay đã trở thành giọng đọc mà hàng triệu người Việt Nam đã từng nghe nhưng chưa từng có cơ hội thấy mặt. Từ cô gái nhút nhát, rụt rè nay đã biết làm thơ, sáng tác nhạc, biết hát và biết làm MC. Đặc biệt, cô từng có cơ hội dẫn chương trình tại sự kiện lớn có sự tham dự của thủ tướng chính phủ Việt Nam. Qua đó, cô chia sẻ về hành trình lột xác của bản thân.

Bắt đầu từ công việc là một nhân viên chăm sóc khách hàng, với giọng nói địa phương đã không ít lần Thanh Duyên bị khách hàng trêu đùa. Với ý chí quyết tâm, cô đã tìm đến các trung tâm để luyện giọng. Trong 3 tháng miệt mài luyện tập, thành quả bất ngờ đã đến với Thanh Duyên khi được lãnh đạo chọn là giọng đọc tiếng Việt chính cho âm báo của toàn hệ thống. Không dừng lại ở đó cô tiếp tục thử sức mình lồng tiếng video, thuyết minh phim hay bản tin radio và hiện tại là thu âm nhạc chờ thương hiệu. Sau hơn 10 năm, cái tên “thánh thu âm” được gắn với cô từ đó.

Với những ai sử dụng điện thoại, chắc hẳn đã không còn xa lạ với những câu thông báo “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” hay “tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này…” và gần đây nhất khi cả nước đang oằn mình chống dịch, cô lại được vinh dự thu âm cho đường dây nóng 19009095 để thông báo cho người dân trên cả nước những thông tin hữu ích về Covid-19 “quý khách đang gọi đến đường dây nóng của Bộ y tế, đề nghị quý khách cung cấp thông tin đúng, ngắn gọn không chiếm dụng đường dây nóng để hỏi không đúng mục đích. Cuộc gọi sẽ được ghi âm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ”. Cũng nhờ chính giọng nói đó mà cái duyên cầm mic đã đến với Thanh Duyên.