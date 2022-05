Thí sinh chuyển giới team Chi Pu 9 năm trước từng là hot boy làng vũ đạo

Cohi (Đoàn Trung Hiếu) là thí sinh chuyển giới của đội Chi Pu tại Street Dance Vietnam

Trước đó, Cohi từng tham gia So You Think You Can Dance và lọt vào top 12 chung cuộc. Nam dancer sở hữu ngoại hình điển trai, được ưu ái gọi là hot boy làng vũ đạo

Cohi sinh năm 1990, là cựu thành viên vũ đoàn MTE của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Anh chàng là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu ca nhạc thành phố

Anh chàng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhảy, được nhiều bạn trẻ biết tới trong giới vũ đạo đường phố

Hình ảnh sau chuyển giới của Cohi khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ

Dù đang trong quá trình chuyển giới nhưng có thể thấy Cohi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, body thon gọn chuẩn người mẫu khiến nhiều chị em phải ghen tị