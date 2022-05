Thí sinh cần lưu ý gì để tránh sự cố khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 trực tuyến?

3 phút trước Thiên nhiên kỳ thú

Sau gần 13,8 tỷ năm giãn nở không ngừng, vũ trụ có thể sớm dừng lại, rồi từ từ bắt đầu co lại, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences cho biết.