Thí sinh cần làm gì sau khi biết được điểm chuẩn Đại học?

Thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống, thời gian từ ngày 22/8 đến trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023. (Ảnh: Pinterest - Private Higher Ed).



Đối với thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1



Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 là những thí sinh đã chinh phục thành công ngành học mà mình yêu thích khi thỏa mãn điểm chuẩn và có tên trong danh sách trúng tuyển được các trường đại học công bố. Đối với những trường hợp này, các bạn cần thực hiện đăng ký xác nhận nhập học.



Theo Công văn 3996/BGDĐT-GDĐH được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 08/08/2023 về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023, tất cả thí sinh xét tuyển đại học năm 2023 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống, thời gian từ ngày 22/8 đến trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023.



Thi sinh trúng tuyển phải theo dõi sát sao thông báo từ nhà trường để chuẩn bị hồ sơ và hoàn thiện quy trình xác nhận nhập học theo quy định. Nếu không xác nhận nhập học thì dù nằm trong danh sách thí sinh vẫn sẽ không được công nhận kết quả trúng tuyển. Tất cả các thí sinh trúng tuyển cần hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 6/9. Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định nếu không có lý do chính đáng, coi như từ chối nhập học, nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận.



Chuẩn bị hồ sơ nhập học cụ thể theo yêu cầu của từng trường. Hồ sơ nhập học thường bao gồm: Giấy báo nhập học, Học bạ THPT (bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu); CMND hoặc thẻ căn cước (bản sao có công chứng); Bản sao công chứng giấy khai sinh; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông; Phiếu khám sức khỏe do phòng khám quận, huyện cấp; sổ đoàn (nếu có);… Thí sinh cần gửi bản scan hoặc chụp các hồ sơ qua email hoặc website của trường và nộp bản cứng khi đến trường nhập học.



Tìm hiểu về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và các hoạt động học thuật, văn hóa, nghệ thuật, giải trí của trường để sớm định hướng con đường phát triển cho mình trên giảng đường đại học. Đối với các bạn ở xa, việc sớm tìm kiếm nhà trọ, phương tiện di chuyển cũng như dành thời gian để học hỏi và thích nghi văn hóa địa phương là một trong những điều cần thiết.



Theo dõi lịch nhập học, sinh hoạt đầu khóa học của từng trường để biết được ngày bắt đầu học, thời gian, địa điểm nhập học, các hoạt động giới thiệu về trường, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, các câu lạc bộ và tổ chức sinh viên… Thí sinh cần tham gia đầy đủ các hoạt động này để có thể hiểu rõ về quy chế, quy định và nội quy của trường.



Đối với thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1



Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 là những thí sinh đã không đạt được điểm chuẩn của ngành học mà mình mong muốn hoặc bị loại do không đủ điều kiện xét tuyển. Đối với những trường hợp này, các bạn không nên nản chí hay buồn bã, mà cần xem đây là cơ hội để tìm kiếm những lựa chọn khác phù hợp với năng lực và sở thích của mình.



Thí sinh cần theo dõi sát sao thông báo từ Bộ GD&ĐT và các trường đại học để biết được những ngành học còn chỉ tiêu và điểm chuẩn để có thể đăng ký xét tuyển lại. Thời gian đăng ký xét tuyển lại là từ ngày 23/8 đến ngày 31/8. Thí sinh cần lưu ý rằng, khi đăng ký xét tuyển lại, thí sinh phải từ bỏ kết quả xét tuyển trước đó, kể cả khi đã xác nhận nhập học.



Lựa chọn những ngành học, trường Đại học phù hợp với điểm số và nguyện vọng của mình. Thí sinh cần tham khảo kỹ thông tin về các tiêu chí xét tuyển, điều kiện đầu vào, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm, mức học phí… của các trường để có quyết định sáng suốt. Thí sinh cũng nên lựa chọn những ngành học có liên quan hoặc gần gũi với ngành mà mình mong muốn để dễ dàng chuyển ngành sau này (nếu có).



Ngoài ra, thí sinh còn có thể lựa chọn những phương thức xét tuyển khác ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT, như xét tuyển bằng kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, xét tuyển bằng kết quả thi Olympic hoặc thi HSG Quốc gia… Tùy theo từng trường, từng ngành, sẽ có những phương thức xét tuyển khác nhau, thí sinh cần tìm hiểu kỹ để không bỏ lỡ cơ hội.



Sau khi biết điểm chuẩn đại học 2023, dù trúng tuyển hay không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh đều cần chuẩn bị tinh thần và hành động.